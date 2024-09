Lavori del Comune. Strada chiusa al Bagnoro senso unico a Rigutino

Lavori stradali in partenza domani. Fino a venerdì 4 ottobre senso unico alternato a Rigutino sud. Fino a martedì 8 ottobre chiudono 24 ore su 24 il tratto di strada che dal Bagnoro porta al vocabolo “Il Cipresso” e il tratto che va dal civico 57/D del Bagnoro al civico 36 della località Montoncello. Fino a domenica 20 ottobre i marciapiedi di viale Michelangelo sono interdetti all’utilizzo pedonale. Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre divieto di sosta con rimozione in via XXV Aprile nell’area adibita a parcheggio e adiacente al parco Pertini.