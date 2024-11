L’Arezzo si ferma. Il Chievo lo scavalca

Arezzo

1

Chievo

3

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi, Corazzi (Lorieri 50’), Barsali (Martino 45’), Bruni, Zito (Taddei 73’), Fracas, Blasoni, Razzolini. All. Leoni

CHIEVO: Capecchi, Micciarelli, Veritti, Merli (Tonelli 73’), Landa (Cavallin 50’), Fernandez, Pizzolato, Montemezzo, Picchi, Perin, Marengoni. All. Ulderici

Arbitro: Aronne di Roma

Reti: Merli 6), Licco (aut.) 11’, Blasoni 33’, Picchi 85’

Note: Ammonite Landa, Marengoni, Blasoni, Fracas, Veritti.

AREZZO – Niente da fare per l’Arezzo calcio femminile contro il Chievo Verona, che espugna il Comunale 1-3 e sorpassa le amaranto in classifica. Al 6’ arriva il vantaggio di Merli, fredda a segnare dentro l’area dopo un errore in disimpegno delle aretine. La squadra di Leoni prova ad abbozzare una reazione ma le gialloblù sono brave e fortunate a procurarsi l’occasione del raddoppio appena cinque minuti dopo: un cross in area dalla destra è deviato nella propria porta da un colpo di testa di Licco. La gara ora si complica terribilmente: il Chievo si chiude bene e cerca di sfruttare gli spazi in campo aperto. Serve un episodio e questo arriva poco dopo la mezz’ora grazie a Blasoni, la più lesta di tutte a ribadire in rete una mischia in area su calcio di punizione. Anche a inizio ripresa l’abbrivio è favorevole al Chievo, che trova il terzo gol annullato però per fuorigioco. Qualche minuto dopo, invece, è ancora decisiva Bartalini su tiro di Perin appostata sul secondo palo. Le amaranto si rendono pericolose solo su palla inattiva: punizione in area e gol di Fracas dopo la respinta del portiere sul colpo di testa della stessa. L’arbitro però ravvisa un tocco col braccio e annulla. Su una ripartenza, però, Tuteri sbaglia il retropassaggio verso Bartalini e spalanca la strada all’esperta Picchi, glaciale ad archiviare la pratica a tu per tu col portiere. Ora la sosta per le nazionali per riordinare le idee prima del ritorno in campo l’8 dicembre a Parma contro la nuova capolista.