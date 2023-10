Ladri di merendine in azione all’asilo di Castiglion Fiorentino. I farabutti sono entrati nella scuola materna nella notte tra mercoledì e giovedì, probabilmente dal retro dell’edificio: hanno avuto tutto il tempo per ispezionare tutto l’istituto, aprendo anche il blindato, ma non hanno portato via nulla, o quasi. Il magro bottino di chi si è intrufolato si ferma a qualche spicciolo dentro le macchinette delle merendine e del caffè. L’allarme è stato lanciato ieri nella prima mattina dal personale scolastico, appena aperta la struttura, che ha avvertito i carabinieri della compagnia di Cortona e la preside Maria Silvia Corbelli sull’accaduto. I malviventi non hanno fatto nemmeno danni particolari, né sfondato porte né vetri, ma si sono introdotti nell’edificio con un piede di porco. Tutto fa pensare ad un gruppo di ladruncoli ai primi colpi.