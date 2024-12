La terra dei matrimoni. Il piano della Valdambra

Si chiama "Valdambra for Wedding" e non è altro che un progetto pensato dal Comune di Bucine e realizzato in collaborazione con le strutture e operatori professionali del territorio prevedendo di celebrare direttamente il rito del matrimonio all’interno delle strutture autorizzate del vasto comprensorio della Valdambra. "La Carta dei Servizi nasce - dichiara il Sindaco Nannini - come strumento per sostenere e promuovere l’importante indotto economico turistico legato al destination wedding e per coinvolgere tutti gli operatori della filiera dando così l’opportunità di presentare la Valdambra come location di matrimoni e unioni civili e rendere più completa l’offerta territoriale dando modo di trovare tutte le professionalità necessarie per organizzare un tale evento".

Sono 30 gli operatori della Carta dei Servizi che lavorano nella filiera del Wedding che hanno aderito all’iniziativa e tra questi troviamo strutture ricettive, ristoranti, centri di estetica, parrucchieri, fiorai, Catering, Wedding Cake designer, cantine e negozi di alimentari per degustazione di prodotti. Gli operatori che lo desiderano potranno ancora aderire alla "Carta dei Servizi", che sarà inserita nel sito visitvaldambra.com nella sezione dedicata al wedding ed aggiornata annualmente.

"La carta dei servizi - conclude l’Assessore al Turismo Paola Mugnai - oltre a promuovere il prodotto turistico wedding, vuole essere uno strumento di supporto alle tante piccole attività commerciali, che tengono ancora vivi i nostri borghi, in un momento in cui il commercio locale e le piccole attività stanno affrontando una crisi importante. Essere parte di una rete ben strutturata di servizi, garantisce maggiore visibilità e un’offerta più attrattiva.".

