La savinese Italfimet protagonista alla fiera Material Preview

Arezzo, 29 maggio 2024 – La savinese Italfimet protagonista della principale fiera toscana dedicata alla pelletteria.

L’azienda, punto di riferimento internazionale per le soluzioni galvaniche, sarà presente giovedì 30 maggio a Material Preview di Scandicci dove potrà vivere una giornata di incontro e confronto con tutti i principali soggetti impegnati nelle diverse fasi della filiera produttiva di borse e accessori in pelle.

L’evento ambisce infatti a mettere in rete le realtà d’eccellenza di questo settore per favorire occasioni di condivisione del “saper fare”, di scambio di idee e di risoluzione di problematiche, potendo così tracciare nuove vie di sviluppo in termini di prodotti, materiali o colori. In questo scenario, la Italfimet avrà il compito di rappresentare le più recenti innovazioni in ambito di impianti e processi per la galvanica degli accessori in oro, argento, platino, palladio, rame o rodio.

Nata nel 1992 a Monte San Savino e forte di cinquanta dipendenti, questa azienda dedicherà una particolare attenzione soprattutto alla presentazione delle soluzioni sviluppate per affermare una produzione sempre più improntata su parametri di economia circolare e sostenibilità attraverso trattamenti a circuito chiuso per ridurre lo spreco e la dispersione dei metalli preziosi.

La sinergia tra laboratorio chimico e reparto tecnico-ingegneristico della Italfimet ha infatti permesso di efficientare i processi di recupero e di reimmissione nel ciclo lavorativo con benefici in termini di risparmio, diminuzione di sprechi e generazione di nuovo valore che verranno condivisi nel corso di Material Preview.

Lo stand a questa fiera sarà allestito insieme alla IFE - Italian Fashion Engineering di Scandicci, un’azienda dell’Italfimet Group specializzata nella consulenza progettuale per case di moda e accessoristi relativamente alle normative mondiali e all’ottimizzazione della produzione. «Material Preview - ricorda Aldo Paon, titolare e fondatore di IFE, - è un importante appuntamento internazionale per i professionisti dell’area pelle, configurando un laboratorio di sperimentazioni in cui le aziende chimico-conciarie possono condividere innovazione, propositività e ricerca.

Economia circolare e sostenibilità dei processi sono oggi due priorità assolute nel settore della moda e dell’alta moda e, di conseguenza, insieme alla Italfimet avremo la responsabilità di presentare le soluzioni maggiormente all’avanguardia per perseguire una produzione sempre più orientata a criteri di efficienza, risparmio, tutela dell’ambiente e salute delle persone».