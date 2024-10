La qualità in tavola di Cia Toscana fa il suo esordio ad Agrietour

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Promuovere la conoscenza della stagionalità. Sostenere e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Promuovere e valorizzare le filiere locali e le produzioni territoriali.

La Qualità in Tavola, progetto di Cia Agricoltori Italiani della Toscana, farà il suo esordio alla fiera di Arezzo in occasione di Agrietour dal 25 al 27 ottobre. Un progetto di Cia Toscana che farà conoscere ai consumatori le eccellenze toscane, quelle già famose nel mondo e quelle meno note.

Il progetto valorizza infatti le produzioni agricole, i prodotti agroalimentari di qualità certificati (Dop, Igp, e vini a denominazione di origine), i prodotti da agricoltura biologica, il patrimonio agricolo e forestale e le produzioni agroalimentari tradizionali (Pat).

Nei giorni di Agrietour, la fiera dell’agriturismo ad Arezzo dal 25 al 27 ottobre, la Cia Toscana ha allestito uno stand per la presentazione del progetto La Qualità in Tavola, e per la presentazione di prodotti certificati Dop, Igp, Igt, biologico, Pat, distribuzione di materiale informativo.

Nell’occasione sono organizzate degustazioni rivolte al pubblico della fiera aretina per far conoscere ancora meglio, produzioni di assoluta eccellenza: venerdì 25 ottobre giornata dedicata ai prodotti a base di farina di castagne; il sabato 26 degustazione della nuova produzione di olio extravergine d’oliva; domenica 27 ottobre degustazione di miele.

Agrietour è una fiera nazionale dedicata all'agriturismo giunta alla ventiduesima edizione. Nell’ultima edizione, quella del 2023, hanno partecipato 1.253 aziende agrituristiche alle varie attività, buyers provenienti da 61 paesi di tutto il mondo e tremila visitatori nei tre giorni.