"La piuma": il nuovo progetto di Agazzi. L’artigianato che aiuta l’inclusione

AREZZO

Si chiama "La Piuma" il nuovo progetto d’inclusione sociale che vede l’istituto di Agazzi affiancarsi alla Misericordia di Arezzo per un laboratorio di piccolo artigianato dedicato a ragazzi speciali, in partenza domani. "Portando avanti il nostro progetto di sensibilizzazione al volontariato tra i giovani degli istituti scolastici del territorio ci siamo imbattuti in alcuni "ragazzi speciali" che hanno destato la nostra attenzione – racconta l’ideatrice Erika Bartoli – ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare un progetto completamente a loro. Nasce così "La Piuma" un progetto d’inclusione sociale per disabili cognitivi e fisici". "Concretezza, innanzitutto – sottolinea il Governatore della Misericordia Pier Luigi Rossi – cioè dare fattibilità e fruibilità a un progetto di volontariato di relazione particolarmente qualificato". "Con i lavori di Artigianato sarà allestito un mercatino solidale durante le festività natalizie e le successive pasquali, così da poter recuperare le spese per i materiali di consumo. Il progetto dunque si autofinanzierà nel tempo" precisa Sara Duchi, rettore della Misericordia di Arezzo. "Sono stati coinvolti alcuni volontari della nostra associazione e "clown-dottori" che hanno da subito offerto il loro tempo e le loro energie per il progetto. Si tratterà di incontri settimanali di 2 ore complessive e verranno svolti nella giornata di sabato dalle 15:30 alle 17:30. Sarà un laboratorio puramente manuale quindi senza l’utilizzo di macchinari. Dopo attenta valutazione di diversi locali dove poter svolgere l’attività la scelta è caduta – per idoneità strutturale e logistica – sulla Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino". L’inizio degli incontri è fissato per domani.

Ga.P.