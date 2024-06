La pensionata dello spaccio: settantenne con l’hashish in casa

È in pensione ma per arrotondare spaccia hashish. La settantenne di origini napoletane, che ormai da anni vive nel paese del Carnevale, è ben nota ai carabinieri di Foiano a che nei giorni scorso hanno denunciato la signora per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la signora è stata trovata con 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, necessario per smistare la droga tra i suoi contatti. Materiale che è stato poi sequestrato dai militari.

Nell’operazione è stato anche segnalato alla prefettura un soggetto di 45 anni, sempre di Foiano, beccato con 1,5 grammi di hashish, anche questo quantitativo è stato sequestrato. Tra l’altro l’uomo, dai successivi approfondimenti, è stato denunciato anche per furto aggravato. Lo scorso 31 maggio il quarantenne, secondo i carabinieri, si era introdotto dentro un’abitazione per rubare una bicicletta professionale in carbonio per un valore di ben 7500 euro.