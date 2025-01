Ci mancava anche l’ombra dei sabotaggi sull’odissea quotidiana che vivono i pendolari che si spostano ogni giorno da Arezzo per lavorare o studiare altrove. Il complottismo, dopo il calcio, è lo sport nazionale e l’ipotesi di un boicottaggio giornaliero e organizzato dalle Alpi alla Sicilia sembra la trama di un film. Saranno comunque i giudici a stabilire se davvero c’è un piano eversivo che punta sul disagio dei passeggeri per mettere il governo in cattiva luce. L’unica cosa certa è che ogni giorno nuovi disagi ferroviari superano quelli del giorno precedente: chi viaggia in un treno locale ha la matematica certezza dell’imprevisto. Una situazione paradossale, non degna di un Paese che arranca dietro alla cronica incapacità di far fronte alle emergenze.