La macelleria Bachini del centro storico compie 60 anni, gli auguri del sindaco

Arezzo, 17 dicembre 2024 – La Macelleria di Guido e Milena Bachini compie 60 anni e il Sindaco Filippo Vagnoli, accompagnato dall’Assessore alle Attività Produttive Daniele Bronchi, si è recato personalmente a salutare e a fare gli auguri a coloro che hanno preso in eredità e portato nel futuro una bella attività del centro storico.

Gli amministratori, come da consuetudine inaugurata da Vagnoli nel suo primo mandato, hanno voluto riconoscere una targa istituzionale, per festeggiare la longevità di un’attività commerciale che mantiene vivo il centro storico di Bibbiena.

Il negozio, da molti anni, si trova infatti in quella che gli abitanti chiamano Piazzolina, un luogo simbolo di Bibbiena alta che storicamente divide simbolicamente il paese tra fondaccini e piazzolini, le due fazioni che anticamente caratterizzano Bibbiena e che ogni anno vengono ricordate dalla bella tradizione del Carnevale della Mea.

Oggi i coniugi Guido e Milena continuano a portare avanti una tradizione della famiglia Bachini, ovvero gli antenati di Guido che, da sempre, hanno fatto questo mestiere proprio a Bibbiena.

Nel negozio, che ha anche dei locali di trasformazione, si trovano delle bellissime foto antiche dove si vedono festività paesane e i Bachini con la loro attività sempre legata alla macellazione.

Per molti anni i due coniugi avevano anche un’attività di allevamento legata direttamente al negozio, ma essendo rimasti soli nel portare avanti tutto, hanno dovuto rinunciare alla parte dell’allevamento.

Ma non hanno rinunciato alla qualità delle carni che una loro filosofia ovvero alla salubrità e freschezza della materia prima reperta a chilometro zero. Guido ricorda divertito di quando, ancora ragazzino, era addetto alla macellazione destinata all’ospedale del Casentino.

Era molto piccolo e aveva bisogno di un banchetto che lo sollevasse per arrivare in modo adeguato al banco di lavoro e di come quello che faceva era apprezzato da tutti coloro che lavorano nel nosocomio di vallata.

Filippo Vagnoli commenta: “Nella targa che abbiamo preparato per loro abbiamo voluto mettere in evidenza un aspetto oggi di primaria importanza, ovvero la sensibilità, l’etica del lavoro e la sapienza con le quali Guido e Milena continuano a portare avanti questa attività.

La loro storia, come tante altre che in questi anni - grazie alla consegna delle targhe - abbiamo avuto la fortuna di conoscere da vicino, ci offre la possibilità di riflettere profondamente sul valoro e l’importanza dei negozi di prossimità che sono degli esempi di impegno e dedizione che non hanno paragoni.

Queste storie ci ispirano ogni giorno ed è per questo che le vogliamo raccontare e premiare”.