La lancia delle stimmate alla Verna. S.Andrea nei luoghi del poverello. Quarant’anni dalla Giostra di Pertini

di Sonia Fardelli

AREZZO

Pellegrinaggio alla Verna con la lancia d’oro dedicata alle stimmate e domani proiezione della "Giostra del Presidente" vinta dai biancoverdi il 29 settembre 1984 e venerdì prossimo Te Deum in Duomo proprio nel giorno dedicato a san Francesco. Questi i prossimi appuntamenti dei festeggiamenti del quartiere di Porta Sant’Andrea per la conquista della 39esima lancia d’oro. E per tutti si prevede una grande partecipazione. Oggi alla Verna saliranno un centinaio di persone insieme ad una decina di figuranti in costume. Prima tappa nel Comune di Chiusi della Verna dove saranno ricevuti dal sindaco Giampaolo Tellini e poi attraverso il sentiero lastricato de La Beccia i quartieristi raggiungeranno il santuario. Qui ad aspettarli ci sarà il padre guardiano fra Guido Fineschi. Poi l’ingresso nella Cappella delle Stimmate per la preghiera e la benedizione di san Francesco. La cerimonia si concluderà con il pranzo nella foresteria dei frati francescani e una visita ai luoghi sacri. "Questa vittoria per noi è stata molto importante - dice il rettore Maurizio Carboni - e per tanti motivi. La seconda di Martino e dell’accoppiata Montini Marmorini, il riprendersi dopo due giostre opache, una vittoria a fine anno e a fine mandato del consiglio. E poi il fatto che i nostri giostratori sono ormai diventati una coppia consolidata: Tommaso con tre vittorie e Saverio con due e tutte ottenute con cavalli diversi. Andare alla Verna ha un grande significato per il quartiere, ma vogliamo anche che risalti l’aspetto religioso. Sant’Andrea che vuole portare un suo omaggio a san Francesco nell’anniversario degli ottocento anni dalle Stimmate".

Domani, invece, il quartiere di Porta Sant’Andrea ricorderà la vittoria nella Giostra straordinaria corsa il 29 settembre 1984 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. A 40 anni esatti da quella data storica. Dopo un’introduzione del dottor Luca Berti, oggi consulente storico della Giostra e all’epoca addetto stampa del sindaco Aldo Ducci, alle 21.30 nella sala d’armi "Enzo Piccoletti" sarà proiettata la versione rimasterizzata della Giostra del Presidente. Edizione vinta dai biancoverdi con i giostratori Vincenzo Verità e Martino Gianni, che proprio in quell’anno aveva esordito, con Giuseppe Municchi come rettore e Carlo Fardelli come capitano. A oggi l’unica Giostra corsa alla presenza di un capo di Stato. Nel salone saranno esposti alcuni documenti d’archivio e l’album fotografico di quella Giostra. Venerdì 4 ottobre alle ore 21 ci sarà il Te Deum di ringraziamento. Il corteo,accompagnato dal Gruppo Musici, si recherà prima nella chiesa di Sant’Agostino e poi in Duomo. E ci sarà anche una bella novità: l’80% dei figuranti sarà costituito da donne o ragazze. E un posto speciale avranno anche i bambini del quartiere: durante la cerimonia porteranno tante rose bianche.