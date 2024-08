"La gioventù" di Hendel. Paolo stasera a Raggiolo

Grande attesa a Raggiolo per lo spettacolo di Paolo Hendel. Il comico fiorentino sarà tra i protagonisti della rassegna estiva del borgo casentinese con il suo nuovo monologo “La gioventù è sopravvalutata” che sarà messo in scena stasera alle 21 in piazza San Michele. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è promosso dalla Brigata di Raggiolo e vedrà Hendel soffermare il proprio sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale e sulla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure. Tra i massimi esponenti della satira sociale e politica italiana, questo artista ha iniziato la propria attività negli anni ‘80 come autore di monologhi comici per il teatro. Hendel è stato poi ospite fisso della trasmissione “Mai dire gol” e di altri programmi televisivi con cui si è fatto conoscere al grande pubblico, ma il suo talento surreale e travolgente ha trovato espressione in tanti altri ambiti tra mondo del cinema, attività teatrale e scrittura di libri. Nello spettacolo in programma a Raggiolo proporrà una riflessione sull’attuale periodo storico nel quale può capitare di sentirsi come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi di una catena di montaggio tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti e complottisti, tragedie, drammi veri ed enormi bufale. “La gioventù è sopravvalutata” vedrà Hendel districarsi tra totem e tabù di questi tempi moderni attraverso l’arma dell’ironia e la ricerca della risata con la consapevolezza, come sostiene l’artista, che “le cose brutte purtroppo restano tali, ma almeno la notte si dorme più leggeri”. Sul palco anche la musica del contrabbasso di Michele Staino e la tromba di Renato Cantini.