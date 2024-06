La giornata della Piccole Scintille. Una festa tra musica e magia

SANSEPOLCRO

Sansepolcro si prepara a vivere una mattinata, quella odierna, di musica e magia alle ore 10, quando le "Piccole Scintille" (nella foto) si esibiranno in un concerto itinerante per celebrare il trentesimo anniversario della Festa Europea della Musica. Guidati dall’insegnante Laureta Cuku Hodaj, i piccoli talenti dai 5 agli 11 anni condurranno un viaggio musicale indimenticabile da Porta Romana a Porta Fiorentina, attraversando il cuore pulsante della città, Piazza Torre di Berta. In un’atmosfera di festa e cultura, i luoghi storici di Sansepolcro – inclusi la casa natale di Piero della Francesca, il museo civico, il Comune, la cattedrale e CasermArcheologica – apriranno le loro porte per accogliere le note gioiose dei bambini. La città farà da scenario a questa straordinaria esibizione.

I piccoli musicisti, già reduci finalisti del prestigioso Global Education Festival, hanno incantato il pubblico in luoghi emblematici come il celebre teatro Ariston di Sanremo, la fortezza medicea di Arezzo, la cattedrale di Grosseto, l’Equestrian Centre di Arezzo, le piazze di Città di Castello e molti altri. Ora, con il loro concerto itinerante, porteranno vita, allegria e un messaggio di pace e gioia a Sansepolcro, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto. "È una gioia immensa vedere questi bambini crescere attraverso la musica. Questo concerto itinerante è un’opportunità unica per condividere con tutti la bellezza della musica e il talento di questi piccoli artisti", ha detto la maestra Cuku Hodaj".