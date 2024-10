La Fides domina la Dukes. Valdarnesi ancora in testa

Viaggia con il vento in poppa la Fides Wetech’s che non dà scampo ai Dukes Sansepolcro. Ci sono voluti due quarti e uno spicchio del terzo perché i padroni di casa prendessero il largo fino all’86-56 finale che vale il quarto successo di fila. I valdarnesi sono stati costretti a rinunciare per infortunio a Francesco Quaglia. Alla distanza sono saliti in cattedra Tommaso Sereni, Neri

e Bonciani consentendo ai gialloverdi di infliggere ai tiberini un distacco incolmabile.

In vetta alla C con 8 punti, la Wetech’s

di coach Riccardo Paludi (nella foto) difenderà

il primato domenica a Pisa con il Cus (ore 18).