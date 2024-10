La Dukes parte male. A Pisa per rilanciarsi

La seconda esperienza nel

campionato di serie C è iniziata anche stavolta con una sconfitta interna per la Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro, battuta di misura (72-74) dalla favorita Pino Dragons Firenze. Primo quarto equilibrato con la tripla a fil di sirena di Hassan, che porta i biturgensi sul 24-21, però i dieci minuti successivi sono i più critici dell’intero match (appena 8 punti), con Beccafichi fuori per problemi di falli e gli ospiti che cominciano a colpire dalla distanza, mentre Santiago è l’unico "lungo" a farsi valere sotto canestro per i bianconeri di coach Cristini. Si va così all’intervallo con la Pino Dragons avanti 40-32.

Nel terzo quarto i protagonisti principali sono i falli e i tiri liberi. Il giovanissimo Meshildisvili, fatto entrare a sorpresa nel quintetto iniziale, commette ben tre falli nel giro di appena 30 secondi e Beccafichi incappa nel quarto, quando sul cronometro restano più di otto minuti.

Nonostante questo,

Hassan e Santiago tengono in piedi la Dukes, che riesce a risalire fino al meno 1, ma proprio sul finale l’attacco bianconero torna a battere in testa e la Pino Dragons allunga nuovamente fino al 60-51 con cui ci si approccia all’ultimo periodo, che vede riaccendersi Bassetti con 8 punti di fila; i locali coronano la rimonta sul 70-70 con due liberi di Hassan, per cui la vittoria si decide in volata: sotto di 2, Hassan trova Bassetti dietro la linea da tre punti, ma il tiro non va a segno e la Pino Dragons porta a casa i due punti.

Domenica prossima

primo impegno in trasferta (ore 18) della Dukes a Pisa contro il Cus. Tabellino di sabato scorso: Hassan 22, Santiago 16, Spillantini 14, Bassetti 12, Beccafichi 6, Ortolani 2, Della Mora, Menichetti, Meshildisvili, Sekrouf, Torrioli.

Claudio Roselli