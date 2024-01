La danza che muove. Brividi al Mecenate

L’anno nuovo porta sul palco del teatro Mecenate la danza. Una rinnovata programmazione a cura di Sosta Palmizi è in arrivo ad Arezzo: le storiche rassegne Invito di Sosta_Danza contemporanea d’autore e Altre Danze_portiamo i ragazzi a teatro! si riuniscono in La danza che muove, un programma organico ed inclusivo che si rivolge ad un pubblico esteso, con cinque spettacoli, incontri con artisti e artiste e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti, senza limiti di età. Dopo l’apertura di novembre con la Cenerentola di Zaches Teatro, l’anno si apre il 21 gennaio alle 17, e successivamente in replica mattinée per le scuole lunedì 22 alle 10, il coreografo e performer Jacopo Jenna porta in scena in Alcune Coreografie un dialogo continuo tra la danzatrice Ramona Caia e una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata. Un viaggio concreto e virtuale che fruga nella storia della danza di tutti i tempi, abbracciando i generi più lontani. Domenica 18 febbraio alle 17 la giovane Valentina Dal Mas interpreta e presenta il suo ultimo solo Luna e il suo Mostrogiramondo; un’indagine di grande sensibilità sulle emozioni dell’infanzia. Lunedì 19 febbraio lo spettacolo verrà riproposto in matinée per le scuole alle 10. Un omaggio ai giovani e alla loro energia è il lavoro di Simona Bertozzi: Onde, ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. In scena, domenica 10 marzo alle 17, la musica originale di Luca Perciballi eseguita dal vivo, e le giovanissime danzatrici e danzatori creano un flusso potente e sostenuto dando libero slancio ad una eclatante e polifonica corporeità. A chiusura della rassegna, domenica 14 aprile alle 17, un’esplosione di colori arriva dall’Olanda con la compagnia Dadodans di Gaia Gonnelli. In KLeuR+ il corpo della danzatrice si trasforma in pennello e i colori si fanno vivaci protagonisti di una scena che diventa tela; i più piccoli si lasciano trasportare con stupore in una giocosa coreografia. Doppia replica matinée per le scuole lunedì 15 aprile alle 8:30 e 10:45. Intorno alla rassegna come da tradizione Sosta Palmizi continuerà a offrire un ricco calendario di incontri con gli artisti e le artiste ospiti: le masterclass gratuite saranno un’opportunità per approfondire la poetica artistica e una vera occasione di crescita personale. Quest’anno il programma è inoltre arricchito da due incontri speciali tenuti da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, direttori artistici dell’associazione Sosta Palmizi. Le masterclass si terranno sempre di sabato in orario pomeridiano dalle 15 alle 17 presso Spazio Seme o Semillita Atelier (il 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 6 e 13 aprile).