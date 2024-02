La città in gara per il progetto Art Bonus

Il progetto del Comune di San Giovanni inserito nel percorso "Terre degli Uffizi" e legato alla mostra "Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura", che si è tenuta tra il 2022 e il 2023, è stato selezionato per il concorso Art Bonus 2024, organizzato da Ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L’evento è quindi entrato in una classifica speciale di cui fanno parte le iniziative culturali che, negli ultimi 12 mesi, hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi. Il concorso è suddiviso in due categorie: "beni e luoghi della cultura", nel quale rientra San Giovanni Valdarno, e "spettacolo dal vivo". Da ieri fino alle ore 12 del 1° marzo 2024 tutti i progetti selezionati sono soggetti a votazione dalla piattaforma Art Bonus. E’ possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara e i voti ricevuti sono visibili in tempo reale. I 20 progetti più votati per ciascuna delle due categorie potranno accedere alla fase successiva. La votazione della seconda fase avverrà esclusivamente sui canali social (Facebook e Instagram), dalle ore 12 del 4 marzo fino alle ore 12 del 18 marzo 2024, per la durata di due settimane. I voti della prima e della seconda fase saranno poi sommati dalla redazione Art Bonus per costruire la classifica finale. Il premio del concorso consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che verrà consegnata all’Ente vincitore, agli altri finalisti e ai mecenati, attraverso una cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’iniziativa. "Siamo davvero soddisfatti e compiaciuti che il nostro progetto, volto alla valorizzazione di una mostra sulla quale abbiamo scommesso molto sia stato selezionato e ammesso al concorso Art Bonus 2024 – ha commentato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi".