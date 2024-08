Jazz a Casa Bruschi. Glockner in concerto

Dopo il successo del primo concerto torna stasera alle 21.15, l’appuntamento con Jazz and Wine, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. La rassegna accompagna alla musica, la degustazione di vini del territorio a cura dell’Ais delegazione di Arezzo, Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo. Il concerto, che si svolgerà sulle terrazze della Casa Museo, avrà come protagonista il quartetto internazionale del trombonista e tubista franco-italiano Andrea Glockner (nella foto), assieme al pianista, tastierista italo-dominicano Santiago Fernandez, la bassista italiana Silvia Bolognesi e il batterista italo-svizzero Alessandro Alarcon. Andrea Glockner si è presto affermato come uno dei nuovi talenti nel panorama italiano ed europeo, mostrando tecnica, musicalità e maturità espressiva. Nella serata verrà presentato il nuovo progetto discografico "Across the Lines", la cui scelta musicale originale è basata sul vissuto dei musicisti.

Un jazz, tra tradizione e modernità, influenzato da altri generi come rock e funk per l’energia, l’improvvisazione libera ma anche l’hip hop per la sua fluidità e leggerezza. I biglietti per questo e i prossimi concerti sono disponibili alla Casa Museo Bruschi al costo di 12 euro a persona, inclusa la prima degustazione e la visita al museo anche nei giorni successivi al concerto. Prossimo concerto il 5 settembre con Pau Brasil: Marta Agnelli, voce Francesco Giustini, tromba e flicorno Fabio Roveri, chitarra classica Nicola Pasquini, contrabbasso. Il 12 settembre ci sarà Anne Czikowsky 4et.