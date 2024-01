Incidente a Tegoleto, ferito un 44enne

Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 6 gennaio 2024 – I sanitari del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stamani intorno alle 8 per un incidente sulla E78, all'altezza di Tegoleto, frazione di Civitella, per prestare soccorso ad un uomo di 44 anni rimasto ferito in un incidente stradale.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice 2. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Monte San Savino con la Croce Bianca e le forze dell'ordine.