Schiacciato da un muletto, operaio in gravi condizioni

Arezzo, 24 dicembre 2024 – Incidente sul lavoro nel'Aretino. Un operaio di 28 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Siena. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre a Terranuova Bracciolini.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra un muletto in movimento e altri oggetti mentre stava scaricando capsule di caffè. Sul posto è giunta un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i carabinieri e gli ispettori. I sanitari, una volta constatate le condizioni del lavoratore, hanno disposto il trasporto all'ospedale di Siena dove si trova adesso ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un altro incidente sul lavoro, più lieve, è avvenuto la notte scorsa a Firenze, in via dell'Olmatello: un uomo di 52 anni sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra due carrelli nell'area del mercato ortofrutticolo. E' stato poi portato in codice giallo all'ospedale di Careggi.