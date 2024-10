In ricordo di Mancini. L’incontro di oggi

Una giornata di studio dedicata a Girolamo Mancini. L’iniziativa, organizzata per ricordare l’erudito, storico, letterato ed economista cortonese ad un secolo dalla sua scomparsa, è in programma oggi alle ore 16 nella sala medicea di palazzo Casali. È organizzata dall’Accademia Etrusca in collaborazione con il Comune e la Banca Popolare di Cortona e intende ricordare le tante iniziative intraprese da Girolamo Mancini in campo culturale, politico, sociale, a favore della Città e del suo territorio. Per l’occasione l’Accademia Etrusca ha dedicato il suo Annuario 2024, un volume di oltre 200 pagine pubblicato dall’editore Olschki di Firenze, interamente al Mancini. "La pubblicazione – spiega Sergio Angori dell’Accademia Etrusca - ricostruisce le vicende biografiche e i campi di interesse di questo straordinario personaggio, gentiluomo e galantuomo, benvoluto e rispettato dai cortonesi di ogni ceto sociale che lo tennero sempre in grande considerazione. Quanti interverranno all’iniziativa avranno così modo di meglio conoscere un illustre concittadino di cui andare orgogliosi". Numerose le attività che dalla metà dell’Ottocento fino alla morte avvenuta nel 1924 lo videro protagonista e tutte di grande prestigio furono le cariche ricoperte.

La.Lu.