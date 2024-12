1Paura la scorsa notte

a Policiano. Tra giovedì e venerdì un incendio è divampato in un appartamento in cui viveva una famiglia. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è scattato alle 3,30, quando è partito l’allarme. Le sirene e i lampeggianti hanno svegliato il quartiere che ha assistito con trepidazione alle operazioni di spegnimento delle fiamme e di salvataggio degli inquilini. Le fiamme erano divampate in una delle stanze di una casa singola, unifamiliare.

Immediato l’intervento dei pompieri aretini che hanno spento l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alle altre stanze. All’interno dell’appartamento stavano dormendo tre persone, due adulti e un minore, che hanno inevitabilmente respirato il fumo generato dalle fiamme nel divorare mobili e suppellettili.

Mentre i vigili del fuoco portavano avanti il loro lavoro, i soccorritori del 118 hanno preso in carico i tre, trasportandoli al San Donato per accertamenti.

I due adulti sono stati dimessi subito dopo, il loro stato non destavano alcuna preoccupazione; mentre la minore, una bambina di dieci anni, è stata trattenuta in osservazione, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Le stanze interessate dal fuoco sono state invece dichiarate inagibili.