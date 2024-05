Impresa del Galli, che vola in finale play off

Arezzo, 20 maggio 2024 – Capolavoro della Polisportiva Galli, che sogna ad occhi aperti l'A1, espugna Costa Masnaga e vola in finale play off. Partita combattuta, in equilibrio per due quarti prima del break decisivo in uno splendido terzo quarto. Nel finale Costa rimonta fino a rientrare a contatto, ma Polisportiva Galli respinge ogni rientro e si aggiudica con merito gara tre. Parte fortissimo Costa Masnaga: 7-0 nel segno di Ravelli e N’Guessan e immediato timeout per coach Garcia. Al rientro si mette in moto la Polisportiva Galli, con Reggiani e De Cassan che riportano in parità il punteggio. Ravelli e Allievi ridanno il più sei interno, mentre Caloro con cinque punti in fila scrive il 18-7. Le ospiti non stanno però a guardare e nel finale di quarto ricuciono sospinte dall’asse Rossini-Nasraoui per il 22-18. Il botta e risposta tra Pappalardo e Rossini riapre la contesa, mentre sono Lazzaro e Bocola a tenere in scia le compagne sul meno due. Ravelli e Tibè vanno ancora a bersaglio (32-27), ma Streri replica prontamente. Regna l’equilibrio e all’intervallo è 34-28. Dopo l’intervallo San Giovanni Valdarno rientra con un altro spirito e torna a un singolo possesso di scarto con Nasraoui e Reggiani (36-33). Ravelli trova un’altra tripla mentre è Caloro a siglare il 41-33 a tabellone. Nel momento di maggior difficoltà, è ancora un’immensa Maria Lazzaro ad aprire il contro break in cui s’iscrivono anche Reggiani e Rossini, con la numero tre che insacca il 42-42. La formazioned di Garcia gioca con grinta ed entusiasmo e mette la testa avanti con De Cassan che obbliga Andreoli al timeout immediato.

Al rientro San Giovanni Valdarno vola via spinta dai canestri di Nasraoui e una sontuosa De Cassan. Al trentesimo è 48-58. L’ultimo periodo è una raffica di emozioni: le lombarde, spalle al muro, tornano a spingere e con Allievi e Ravelli ricuciono subito lo strappo sul 57-60. Nasraoui ridà ossigeno (58-62), ma N’Guessan priam e Pappalardo poi ridanno il meno due interno. Allievi con un 2+1 replica a Mioni, con le due squadre che continuano punto a punto sul 65-66. La CLV inizia a sentire aria di sorpasso, ma fallisce diversi tentativi e De Cassan punisce con il 65-68. Ravelli non fa più canestro mentre Nasraoui d’astuzia trova un giro in lunetta che vale il 65-70 a un minuto dal termine. Costa però non molla e con N’Guessan e Allievi torna a contatto (70-72) tenendo vivo l’incontro. L’azione seguente Rossini non trova la via del canestro ma sul ribaltamento di campo la tripla di Ravelli non va a bersaglio dando così il via ai festeggiamenti ospiti. Termina 70-72. Finalissima domenica in casa del Derthona