Imprenditori in attesa di rinforzi

Hanno diversificato, direbbe un esperto di marketing. Dai metalli preziosi sono passati alla pelletteria con prodotti extralusso a marchio Prada, già pronti per le boutique. Il colpo a Pergine arriva dopo 24 messi a segno nelle aziende orafe da inizio anno. Anonimi capannoni che tra borse e gioielli hanno al loro interno hanno valori milionari, espressione di piccole e medie imprese non troppo patrimonializzate che sono inermi di fronte a banditi che si muovono con strategie paramilitari. Difficile potersi difendere meglio se si hanno strumenti e allarmi che consentono di vedere i ladri in diretta mentre sfondano e arraffano, come successo alla Nuova Rezzacchi.