Il Tuscany Aerial Festival, tre giorni con le più belle evoluzioni

L’assessore Federico Scapecchi ha presentato insieme al medico rianimatore Nicoletta Martini di Contraerea il progetto "T.A.F. Tuscany Aerial Festival". È stata l’occasione anche per festeggiare i due neo-medagliati, atleti dell’associazione, che hanno messo al collo il metallo più pregiato alla recente coppa Italia Pole & Aerial. Sono Veronica Porcellotti e Luca Rossi che hanno primeggiato, rispettivamente, nelle discipline di cerchio aereo e tessuti aerei. "Mettiamo assieme – ha ricordato Scapecchi – la classica presentazione di un’iniziativa con la celebrazione di un nuovo successo sportivo targato Arezzo. La vitalità delle realtà associative locali, a cui l’amministrazione comunale riserva la dovuta attenzione stimolandone e finanziandone la creatività, non solo produce tantissimi eventi ma dimostra anche di saper cogliere i frutti di un lavoro atletico e agonistico. Davvero complimenti a Contraerea per riuscire a seguire questo doppio binario: la proposta e la realizzazione da un punto di vista progettuale e artistico e l’attenzione riservata a un livello più prettamente competitivo. Congratulazioni ovviamente a Veronica e Luca a cui, a nome dell’amministrazione comunale, dono un riconoscimento simbolico davvero meritato". "T.A.F. Tuscany Aerial Festival" nasce come format che abbina formazione e divulgazione delle pratiche sportive e artistiche legate al mondo del circo sociale e della danza aerea. Il festival è strutturato in due moduli, il primo si terrà oggi alla palestra della scuola orafi in via Golgi 38. Teoria e pratica saranno abbinate: le lezioni verteranno sul primo soccorso, sulla sana alimentazione sportiva, sugli strumenti di circo sociale e sull’organizzazione di eventi artistici e circensi. Il secondo modulo, 11 e 12 gennaio 2025, andrà in scena al teatro Mecenate. Oltre alle esibizioni sugli attrezzi, tessuto, straps, sospensione capillare, corda, cerchio, trapezio, ci sarà uno spettacolo di danza aerea, equilibrismo e circo a cura della Compagnia Cia Rayuela.