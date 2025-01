Il Terranuova è in buone mani. In porta arriva il giovane Morandi

Lapo Morandi vestirà la maglia del Terranuova Traiana. Con Ermini rientrato all’Arezzo, il sodalizio terranuovese si assicura le prestazioni di un nuovo portiere che andrà a dare man forte a Timperanza. Classe 2003, Morandi ha iniziato la stagione in Eccellenza con la Colligiana dopo aver collezionato 29 presenze con la Fortis Juventus. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nel 2019-2020 con la casacca del Livorno partecipa al Campionato Nazionale Under 17. Poi passa all’Aglianese con la quale fa il suo esordio in serie D e infine nel 2021 si trasferisce al Porta Romana. Il club di piazza Coralli è intenzionato a consolidare il proprio status in classifica. La stagione era iniziata con una sconfitta a Foligno, ma il pareggio del 5 gennaio ha contribuito a tenere alto il morale. Nella trasferta di domani a Bagno di Gavorrano Marco Becattini dovrà fare a meno di Privitera, squalificato per un turno. Un tassello importante del puzzle in meno in vista della prima gara esterna di ritorno contro il Follonica Gavorrano, intenzionato a rimettersi in carreggiata per uscire dalla crisi. Da un lato c’è chi esce, dall’altro c’è chi rientra. Alessandro Bega e Christian Iaiunese, tornano a disposizione di Becattini dopo aver saltato la gara contro la Fulgens Foligno.

Francesco Tozzi