Il Sansepolcro si butta via: raggiunto in testa

SANSEPOLCRO

2

OLYMPIA THYRUS

2

SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Petricci, Tersini (26’ st Adreani), Merciari (42’ st Innocentini); Bruschi, Gorini, Gennaioli (14’ st Barculli); Quadroni (14’ st Brizzi), Bartoccini, Valori (37’ st Mariotti). All. Antonio Armillei.

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola, Giubilei, Desantis, Dita (12’ st Angeli e 33’ st A. Federici); Grassi, Kuqi (23’ st M. Sugoni); Siragusa, Poggi (39’ st Bernardini), Miliacca (2’ st A. Sugoni); Gesuele. All. Marco Sugoni.

Arbitro: Nykolyn di Gubbio.

Reti: 3’ pt (rig.) Valori (S), 27’ pt Bartoccini (S), 37’ pt Gesuele (OT), 30’ st M. Sugoni (OT).

SANSEPOLCRO – Il Sansepolcro getta alle ortiche altri due preziosi punti, facendosi rimontare al Buitoni dall’Olympia Thyrus il doppio vantaggio costruito in meno di mezz’ora e subendo l’aggancio di Cannara e Narnese in testa all’Eccellenza Umbria. Una squadra, quella di Armillei, che ha difettato in personalità (soprattutto in difesa) e che senza un cambio di mentalità difficilmente riuscirà a vincere il campionato. E dire che era cominciata nel migliore dei modi: appena due minuti dal via e combinazione sullo stretto fra Bartoccini e Quadroni, che viene steso in area da Dita; il rigore è trasformato con freddezza dallo specialista Valori.

I ternani non si scompongono e reagiscono, costringendo Mariangioli alla parata su una insidiosa punizione di Kuqi al 13’, ma con il minimo sforzo i bianconeri (stavolta in casacca gialla) vanno sul 2-0 al 27’: Bruschi lavora un buon pallone in area e lo serve a Bartoccini per la comoda deviazione alle spalle di Quaranta. Al 31’, Valori spara al volo fuori su assist di Quadroni, poi al 37’ la partita si riapre sul traversone di Dita che la retroguardia locale battezza già fuori: Kola ci arriva e funge da torre per l’incornata dell’esperto Gesuele, che scuote l’incrocio dei pali. Prima del riposo, cross dalla destra di Bruschi per la girata di Valori che esce di poco.

Nella ripresa, sostituzioni su entrambi i fronti e Sansepolcro che stringe i tempi per chiudere il match: al 17’, Bartoccini non arriva per un soffio sul taglio di Valori, un minuto più tardi – sugli sviluppi di un angolo – la fiondata di Del Siena passa una spanna sopra la traversa e al 25’ il nuovo entrato Barculli colpisce il palo al termine di uno spunto personale. La legge non scritta del calcio scatta allora puntuale al 30’, quando in uscita il portiere Mariangioli e Adreani (che aveva rilevato l’infortunato Tersini) si ostacolano a vicenda, con il rimpallo che favorisce Mattia Sugoni, il cui tiro a porta sguarnita dalla distanza si infila all’angolino per il 2-2 dell’Olympia Thyrus. Inutile il forcing finale del Sansepolcro, che compie solo un piccolo passo avanti.

Claudio Roselli