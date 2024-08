Proseguono gli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Fetsival. Stasera alle 21.15 a Capolona nella Pieve di Sietina va in scena il recital pianistico di Francesco Attesti, pianoforte. Musica nel chiostro venerdi` 16 agosto alle 21.15 ad Arezzo. Appuntamento nella Terrazza del Palazzo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande con Ottoni a Palazzo e il Quintetto di Ottoni Pentabel Maurizio Pasqui e Mauro Basiglio, trombe, Filippo Zambelli, corno, Giovanni Comanducci, trombone, Emanuele Ragni, tuba. Al via domenica 18 agosto alle 21,15 l’Arezzo Organ Festival. Ad Arezzo nella Pieve di Santa Maria ci sarà il recital organistico di Alessandro Bianchi. Lunedi` 19 agosto alle 21.15 a Cavriglia in Piazza di Montegonzi concerto di violoncello e fisarmonica di Andrea Sernesi, al violoncello e Anna Bodnar alla fisarmonica. Giovedi` 22 agosto alle 21.15 a Castiglion Fiorentino nel Chiostro di San Francesco recital pianistico di Diego Benocci. Mercoledì 21 agosto alle 21.15 a San Giovanni Valdarno, in piazza Cesare Battisti c’è il cineconcerto con il Duo Vertigo: Martina Bellesi, violoncello e Francesco Oliveto, live-electronics. Venerdi` 23 agosto alle 21.15 a Bucine alla Pieve di Galatrona "Sulle vie del Barocco europeo".