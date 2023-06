Il punto in Provincia con Oxfam Italia

Rilevante il fenomeno dei trasferimenti tra superiori: hanno riguardato 250 ragazzi nel ‘21’22: ad Arezzo, dallo scientifico fuoriesce in corso d’anno il 5,2% degli iscritti, e da Itis il 6,1%, mentre al Margaritone il 30,4% delle iscrizioni avviene in corso d’anno. Il punto all’incontro "Costruire alleanze educative tra scuola e territorio", in programma ieri in Provincia di Arezzo promosso da Oxfam Italia. Un’opportunità è rappresentato dai fondi del Pnrr: per la provincia stanziati quasi 42 milioni di euro.