"Il Pionta scoprirai!", vivi l’avventura nel parco di Arezzo

Arezzo, 14 dicembre 2023 – Margherita la coniglia sarà la guida digitale attraverso i viali del Parco del Pionta di Arezzo, per scoprirne le opportunità ed esplorarne tutti i segreti.

Seguirne le orme, attraverso il racconto adesso presentato in un divertente podcast, permetterà ai giovanissimi ascoltatori di passeggiare tra gli alberi e ascoltare le storie: come ad esempio è stata sconfitta la magia dell’esclusione e quanti tesori giacciono nascosti nel parco.

"Il Pionta scoprirai!" è il titolo del podcast ideato e curato da Aurora Arcidiacono, Laura Feligioni, Sara Giordano, Silvia Marzotti e Veronica Zacchei, realizzato durante il corso di Didattica ed educazione digitale dell’Università di Siena del professor Mario Giampaolo, del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive.

Il podcast è destinato ad un pubblico di giovanissimi, con l’intento di far conoscere meglio la realtà multiforme del Parco cittadino del Pionta di Arezzo. Realizzato in collaborazione con il progetto “GEnius loci, Memoria, identità: realizzare un presidio culturale nel parco del Pionta”, il podcast rappresenta un’attività di sensibilizzazione e riqualificazione urbana per dare nuova vita al parco e promuoverlo come presidio culturale della città.

"Il Pionta scoprirai!" è adesso già disponibile per l’ascolto sulla popolare piattaforma Spreaker! (spreaker.com/user/17446630/il-pionta-scoprirai).