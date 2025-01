Il paradosso dello Stato esattore

Anche la triste e paradossale vicenda dei discendenti delle vittime della strage nazista di Falzano conferma che lo Stato italiano è un esattore implacabile dei suoi crediti e un pessimo pagatore dei suoi debiti. Ci sono voluti oltre ottant’anni e una pandemia che ha ispirato il Pnrr per avviare i ristori per gli eredi. Da due anni a questa parte è iniziata una corsa al risarcimento con lo Stato che dopo aver stanziato i soldi, si oppone nei processi con l’Avvocatura. Nulla in confronto alla straordinaria efficienza dell’Agenzia delle Entrate che a 10 giorni da una sentenza di primo grado ha intimato il pagamento di un’imposta da 113 mila euro sulla registrazione degli atti giudiziari su risarcimenti che potrebbero arrivare tra diversi anni.