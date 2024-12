Il Natale ha il suo cartellone. L’agenda di San Giovanni va anche a ritmo Punkcake

Si accende il Natale…a San Giovanni. Ieri mattina, a Palomar, è stato presentato il ricco cartellone, organizzato dall’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, alle associazioni di categoria, ma anche a società sportive, scuole e a molte associazioni del territorio. Si parte sabato prossimo alle 17, con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Contemporaneamente verrà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza Cavour e, a seguire, la tradizionale rassegna di presepi dell’associazione "Natale nel mondo". In programma anche il video mapping "Art of light" di Stefano Fake & The Fake Factory. Tra le novità di quest’anno il progetto "Arte in corso Italia" una mostra collettiva, diffusa e democratica dedicata alla relazione tra contesto urbano e linguaggio artistico. Nata da un’idea di Stefano Chiassai, a cura di Paola Maddaluno, con il coordinamento di Annalisa Di Filippo e la collaborazione della Proloco, è organizzata dal Comune. Dieci artisti contemporanei esporranno le loro opere lungo il corso Italia. Tra gli altri eventi, i Punkcake, il gruppo che ha raggiunto le semifinali di X Factor, protagonisti di un incontro domenica prossima alle 17,30 a Palomar. Tra gli appuntamenti tradizionali non mancheranno La Casina di Babbo Natale a cura dei volontari della Misericordia di San Giovanni, la 28esima edizione del Toscana Gospel Festival, i mercatini in piazza, il Concerto di Natale, il concerto Gospel for Christmas, gli appuntamenti dell’Accademia musicale valdarnese, le esibizioni dei Ragazzi d’Arnolfo e le cene di solidarietà. Si rinnovano le iniziative "Regalo sospeso", "il Natale è alle porte", la presentazione del video di auguri della Pro Loco e si moltiplicano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come il trucca bimbi, le letture natalizie, la casa di Babbo Natale, il Villaggio di Natale e la Befana dei vigili del fuoco il 6 gennaio. Coinvolte anche le scuole del territorio che hanno messo in campo spettacoli ed esibizioni degli studenti e delle studentesse. Ci sarà poi la consegna delle pergamene per i 50 anni di matrimonio domenica 15 dicembre in Palazzo d’Arnolfo. A San Giovanni, poi, l’ultimo dell’anno si passerà in piazza con il concerto degli Stranobakkano. Infine sono cinque le mostre in svolgimento nel periodo natalizio a San Giovanni, tra cui quella al Museo delle Terre Nuove dal titolo "Giorgio Vasari e la natività. La pittura di lumi al tempo di Cosimo I".