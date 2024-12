Il Grinch e Babbo Natale Circus oggi in scena

Domenica a teatro tra teatro popolare e spettacoli per ragazzi. Oggi si conclude la rassegna di teatro per bambini Voglio la luna, appuntamento alle 17,30 al cinema nuovo di Capolona con lo spettacolo di Nata teatro Il Grinch, ingresso 6 euro (per info 3791425201). Al teatro alla Misericodia di Sansepolcro oggi 1 dicembre alle 16,30 va in scena Babbo Natale Circusdi e con Edoardo Nardin per la rassegna Ti racconto una storia. Una produzione Factory Tac. Età consigliata: dai 4 anni. Prosegue la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Per la serata di premiazione, il 1 dicembre alle 16,30 la Compagnia Teatrale G.T. Tempo e Compagnia Teatrale Maskere di Corugate (Mi) porteranno in scena "Il Dio della carneficina" di Yasmina Reza per la regia di Nadia Bruno. Il Dio della carneficina è uno dei testi teatrali più famosi di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla trasposizione cinematografica di Roman Polanski. In un bel salotto borghese due rispettabili coppie di genitori si incontrano per parlare civilmente del litigio avvenuto tra i rispettivi figli durante un pomeriggio di giochi ai giardinetti.