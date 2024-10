Il gran cuore dei dj per il Meyer. Civitella dona 10 mila euro all’ospedale pediatrico

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

Hanno consegnato un assegno alla Fondazione Meyer con l’importo di diecimila euro. Ecco quanto hanno raccolto gli Amici della Valdichiana Sangria Party, l’associazione che ormai da alcuni anni organizza eventi ad Arezzo e provincia con lo scopo di aiutare la Fondazione Meyer, in collaborazione con la Pro Loco di Civitella. Sabato scorso una delegazione, insieme al sindaco di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi e all’assessore Ivano Capacci, si è recata in visita nella sede dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L’occasione è stata quella per la consegna dell’assegno con l’importo che gli organizzatori dell’evento Civitella per il Meyer hanno devoluto alla Fondazione: diecimila euro che serviranno a sostenere l’attività della struttura. Una somma messa insieme grazie alla collaborazione tra Sangria Party, Pro Loco, il Comune di Civitella e i dj che si sono messi a disposizione, con nomi importanti, come quello di Manuel Ribeca, arrivato a Civitella direttamente da Ibiza. "È stato un bel giorno da ricordare la consegna della nostra donazione alla Fondazione Meyer – ha commentato Salvatore Carcavallo, presidente dell’Associazione Amici della Valdichiana Sangria Party, che insieme a Nicola Lucioli organizza l’evento Civitella per il Meyer – Siamo rimasti molto contenti perché il risultato ha superato le aspettative. Ringraziamo tutti i partecipanti, i dj e tutti coloro che hanno dato una mano al progetto che è fondamentale. Anche perché tutti gli artisti del territorio aretino vengono a titolo gratuito per la causa che portiamo avanti. Intorno a questo progetto, quel giorno, ci sono tanti volontari e un grazie va anche a loro".

"Per la nostra associazione – ha aggiunto il presidente della Pro Loco di Civitella, Marco Balò – è diventato uno degli eventi principali della nostra estate e collaboriamo volentieri per fare beneficenza. È un evento che è ben visto dalla popolazione. Quest’anno eravamo 520 persone a cena, siamo orgogliosi di questo risultato".

Adesso si guarda già alla prossima edizione di Civitella per il Meyer in programma il 26 luglio 2025.