Il Galli sbanca Torino

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Straordinaria prova della squadra di coach Garcia, che va oltre l’emergenza infortuni e sbanca Torino. Senza Conde, Stroscio e Lazzaro, è Cruz a prendersi ancora una volta la copertina: la lunga portoghese trascina le compagne con una prestazione da 23 punti e 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Degiovanni, Mioni e Rossini in un match condotto fin dall’inizio.

Avvio di gara nel segno piemontese, con Colli e Giacomelli a timbrare il 6-1 iniziale. E’ soltanto però un fuoco di paglia: Cruz e De Cassan impattano a quota 7, mentre Degiovanni e Rossini firmano il primo break sul 7-12. Tortora rimette in scia Torino (11-12), ma Cruz e Degiovanni iniziano a prender confidenza con il canestro locale insaccando il 14-20. Faustini firma la doppia cifra di scarto (14-26), con la squadra di coach Garcia in controllo dopo dieci minuti (20-31). Anche nel secondo quarto è l’asse Degiovanni-Cruz a infiammare la Polisportiva Galli, che allunga sul 20-37. Il 2+1 di Di Fine vale ben diciannove punti di margine, mentre Tortora e Popovic provano a limitare i danni per la squadra locale. Mioni e Amatori sigillano un altro ottimo quarto, al ventesimo è 31-47. Al rientro in campo sono Cruz e Faustini a ricacciare indietro le piemontesi che toccano il meno quattordici prima di ripiombare sul meno ventidue del trentesimo, con ancora la lunga portoghese a firmare il 46-68. Nell’ultima frazione c’è spazio anche per la giovane Rinaldi, con la squadra di coach Garcia che dilaga fino al definitivo 52-85.