Il Galli San Giovanni ricorda lo scudetto di 50 anni fa

Arezzo, 26 dicembre 2024 – La Società Palagalli ricorda e celebra lo scudetto conquistato 50 anni fa e premia tre atleti che con la maglia dell'allora Galli FAM Cucine conquistarono a Caserta il Titolo Italiano Allievi. Era il 1974. La cerimonia si terrà il 27 dicembre e tra loro ci sarà Andrea Masini, che fu poi acquistato dalla Perugina Jeans di Roma per la cifra stratosferica di 100 milioni di lire. Una somma che nel 1977 consentì ai dirigenti valdarnesi di aprire il cantiere per costruire il palazzetto dello sport di via Bolzano, tutt’oggi il più grande e funzionale impianto al coperto del Valdarno superiore. Oggi Masini allena in Puglia la Mola New Basket 2012, che milita in Serie B interregionale maschile, ma è rimasto da sempre molto vicino alla sua città natale, San Giovanni. Dopo aver giocato per oltre 20 anni ai massimi livelli nazionali, ha intrapreso la carriera di allenatore, raccogliendo notevoli soddisfazioni grazie alla attenta cura dei fondamentali individuali e delle tattiche di gioco più aggiornate della pallacanestro. Di lui i tifosi ricordano le gesta di miglior realizzatore quando il CS A. Galli giocava nel vecchio pallone di Via Genova realizzando ben 42 punti mdi a partita nella stagione sportiva 1976/77 in cui la squadra maschile sponsorizzata dalla FAM Cucine guadagnò la promozione in Serie B.

Il suo allenatore Vincenzo Lorenzini , nell'annunciare l'iniziativa, ha ricordato che quel risultato fu reso possibile per i tanti passaggi illuminanti forniti ad Andrea dai suoi compagni, soprattutto dal funambolico play Francesco Mannella e dal capitano Giovanni Bernardoni, capace di vincere la partita contro la Ducati di Bologna con un ultimo tiro vincente centrato a soli 7 secondi dalla fine della gara. Durante la cerimonia saranno premiati anche Stefano Palazzini, fortissimo saltatore e difensore insuperabile e Sauro Venuti, uno dei più giovani componenti del CS A. Galli categoria Allievi che a Caserta vinse tutte le partite di qualificazione diventando Campione d’Italia nella finalissima contro Roma. All'evento, che si svolgerà nel palazzetto di via Bolzano, sono stati inviati tutti i compagni del “Gruppo uno” ovvero quei ragazzi che dal 1972 al 1976 hanno disputato tutte le finali di categoria conquistando ben 5 titoli italiani giovanili.

La città di San Giovanni Valdarno, grazie ai grandi risultati nel basket di quel tempo ottenuti anche delle squadre femminili allenate da Massimo Meacci, è tuttora ricordata come la culla del basket giovanile italiano degli anni 1970/80. La cerimonia si svolgerà in contemporanea con l'inizio del Torneo Internazionale Under 15 Femminile, che viene anche quest’anno organizzato dalla Società CMB Valdarno. Sono state inviate 6 squadre; due sono straniere Lovrekice Petrinja e della Academia 011 Korac; le 4 compagini italiane, oltre alla CMB Valdarno sono le Tigrotte di Trieste, la USE Rosa di Empoli e la Sorriso Azzurro di Cercola; l’iniziativa si svolge in stretta collaborazione con la SSD Palagalli la quale a fine maggio di quest’anno, attraverso un procedimento di fusione per incorporazione approvato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, ha ereditato il diritto a fregiarsi dei titoli conquistati dal glorioso Centro Sportivo A. Galli, che quest’anno celebra il 75° anno dalla fondazione avvenuta nel lontano 1949.