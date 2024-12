Il borgo riprende vita. L’appalto che rilancia. Castelnuovo d’Avane

In occasione di Santa Barbara, la patrona dei minatori ieri, alla centrale Enel di Cavriglia, si è tenuto un doppio evento. Al mattino la santa messa officiata dal vescovo di Fiesole monsignor Meini; al pomeriggio un convegno per illustrare il progetto di rinascita dell’antico borgo di Castelnuovo d’Avane. L’azienda elettrica, curerà la progettazione e la realizzazione di una strada di collegamento al borgo dall’area nord, ovvero dalla Provinciale delle Miniere. Nel frattempo il Comune di Cavriglia ha pubblicato il 2 dicembre scorso l’avviso di preinformazione in vista della gara di appalto per i lavori del cosiddetto "paese fantasma", che rimarrà pubblico fino al 30 dicembre. Le imprese potenzialmente interessate dovranno manifestare l’interesse entro questo mese. Il progetto prevede la suddivisione dei cantieri in due lotti. Per quanto riguarda il primo, ovvero il museo che sorgerà nella casa di Andrea del Sarto, la manifestazione d’interesse si è già conclusa il 30 novembre scorso. L’inizio dei lavori è previsto a gennaio 2025. Per quanto concerne il lotto 2, che riguarda la maggior parte degli edifici, la gara di appalto si avvicina e il cantiere dovrebbe decollare la primavera prossima. All’evento di ieri, coordinato da Sara Ghironi, sono intervenuti la responsabile Enel filiera gas Italia Federica Rofi, il responsabile siti termoelettrici Enel Santa Barbara e Pietrafitta Paolo Tartaglia, l’architetto Fabrizio Da Col dello Studio Archea, l’ingegner Giovanni Cardinale dello Studio PGA e Francesca Velani vicepresidente Promo PA Fondazione.

Naturalmente in prima fila anche il sindaco di Cavriglia e la giunta. Castelnuovo d’Avane rinascerà grazie ad un finanziamento Pnnr da 20 milioni. Vi troveranno posto due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, strutture turistiche come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, una casa dell’arte contemporanea, residenze per artisti, botteghe commerciali ed artigianali, abitazioni dedicate al social housing ed ai giovani. "Aver coniugato la festa di Santa Barbara con un convegno dedicato al progetto di rinascita del borgo e, per di più, ospiti di Enel, mi rende particolarmente felice. – ha detto Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – Quando si uniscono le forze per lavorare assieme nella stessa direzione, i risultati non possono che essere lusinghieri".