Il borgo di Levanella volta pagina. Cambia la viabilità: ecco i parcheggi

di Francesco Tozzi

Levane Alta possiede adesso una nuova viabilità di accesso, un’opera attesa da anni. Sono terminati i lavori alla strada di accesso del piccolo borgo situato al di sopra della popolosa frazione di Levane. Venerdì sera il taglio del nastro ad intervento ultimato alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini, del vicesindaco Cristina Bucciarelli e dell’assessore Lorenzo Allegrucci. Più sicurezza per pedoni e automobilisti, una carreggiata allargata, nuovi parcheggi a raso e un marciapiede che consente il passaggio delle persone e delle carrozzine. L’importo complessivo della nuova opera pubblica è di 430mila euro, 330 dei quali finanziati con fondi derivanti dal Pnrr. "Dopo 30 anni – ha affermato il sindaco – oggi siamo veramente fieri della risposta concreta data ai cittadini, avendo messo finalmente in sicurezza la strada di accesso al borgo. Il problema della strada, dello scambio delle auto e dei rischi legati anche all’accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza, era conosciuto ormai da tropo tempo. Le precedenti amministrazioni, sino dagli anni ‘90, avevano promesso di realizzare una variante per avere un’alternativa alla viabilità. In realtà niente era stato fatto, solo promesse mai mantenute".

Nel corso degli anni è cresciuto il numero di abitanti del piccolo borgo, che così facendo hanno ripopolato la zona. Servivano dunque infrastrutture più efficienti e funzionali. "Questa amministrazione – ha aggiunto Chiassai – si è presa la responsabilità di ascoltare le legittime istanze dei residenti che hanno investito sul borgo salvaguardando uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Siamo riusciti nell’impegno di realizzare una nuova viabilità di accesso, con un investimento importante di 430mila euro, con lavori ed interventi complessi portati avanti in questi mesi. La creazione di parcheggi a raso e il marciapiede pedonale sono stati possibili mediante l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di una palificata composta da 36 pali e profonda 8 metri. Sopra la palificata è stata inserita una soletta in calcestruzzo armato a sostegno del nuovo e più ampio tratto di strada". Non sarà l’ultimo intervento su Levane. Verrà messo mano allo stadio, con opere già finanziate, e altre accortezze su cui l’amministrazione intende concentrare l’attenzione negli anni a venire. "Abbiamo centrato un altro importante obiettivo – ha concluso il primo cittadino – di riqualificare, attraverso un’infrastruttura richiesta anni, un borgo tranquillo e meraviglioso come quello di Levane Alta, avendo colto le opportunità di finanziamento che si sono presentate a vantaggio di tutta la comunità in cui trovano attenzione anche le realtà più piccole".