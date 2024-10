I Punkcake volano a X Factor! La band valdarnese accede ai live finali

Arezzo, 25 ottobre 2024 – I Punkcake non sbagliano e superano il turno. Con il brano "Police on my back" dei Clash, la band valdarnese ha partecipato questa sera al live di X Factor. Una esibizione straordinaria, ieri sera, quella di Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni, che continueranno l'avventura su Sky. I ragazzi si sono presentati nella seconda manche e al termine delle votazioni hanno infatti evitato il ballottaggio tra i meno votati delle due manche, accedendo quindi al prossimo live del Talent. Tantissimi i voti arrivati ​​dal Valdarno. Non nasconde la sua emozione Giampiero Bigazzi, a capo dell'etichetta valdarnese Materiali Sonori, che conosce molto bene i ragazzi valdarnesi che, ieri sera, hanno fatto ancora una volta emozionare i tanti che hanno fatto l'ora tarda per assistere al talent di Sky . "Un'esibizione perfetta - ha detto Bigazzi, che si è commosso davanti al televisore - hanno saggiamente “aggredito” il formato della trasmissione facendo una performance di grande rilievo. Damiano è stato molto bravo, ha voluto sfiorare il pubblico, e anche gli altri hanno suonato molto bene, nello spirito giusto. La batteria andava come un treno… E poi - ha aggiunto Bigazzi - hanno scelto un brano iconico, “Police On My Back”, un pezzo dei Clash. In realtà per i Clash fu una cover: l'originale l'aveva scritto Eddy Grant per la band The Equals nel 1967. E' una canzone contro l'hapartaid in Sudafrica I Clash la pubblicarono nerll'album “Sandinista” ed era cantata dal chitarrista Mick Jones (e non dal frontman Joe Strummer). Una scelta curiosa per i Punkcake e comunque un brano molto attuale".

"Ormai non ci possiamo sottrarre e quindi si tratta di fare ancora il tifo per questi ragazzi negli altri live, fino alla finale del 5 dicembre a Napoli! - ha aggiunto Bigazzi - Suoneranno dal vivo ogni giovedì, sperando che non verranno eliminati. E comunque anche se venissero eliminati, al concertone di Napoli suoneranno lo stesso, davanti a qualche decina di migliaia di persone Il Valdarno domina!". Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardo ci aspettano con altre serate elettrizzanti.