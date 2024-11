"I monopattini sono un pericolo"

"Secondo me è giusto introdurre nuove regole. I monopattini elettrici ultimamente si stanno prendendo un po’ troppe libertà, non solo nei centri urbani. Io vado in Casentino per lavoro e nelle tratte tra un comune e l’altro vedo in molti andare con il monopattino elettrico in mezzo alla strada, veloci come missili e senza casco, quindi farebbero bene a fare un giro di vite". Gli autovelox sono una misura di sicurezza utile? "Sì, potrebbero essere un buon deterrente. Penso però che i soliti autovelox mobili siano poco efficaci. Quando la pattuglia non c’è e non sono in funzione, la situazione non cambia". "In generale però, sono a favore di norme più severe".