I 25 anni del Serra Club con la voce del soprano Martini

"Dialogo" è la parola magica del momento e “dialogare” per la pace è desiderio universale. A sottolinearlo in maniera insolita e suggestiva è stato lo scorso lunedì il Serra Club Arezzo 887 organizzando un concerto decisamente insolito e di grandissima caratura artistica. Per celebrare il 25° della fondazione del club, il Presidente Alessandro Melis, ha invitato il soprano Francesca Martini a tenere un concerto sul tema “Compassione e pace”: celebri arie tratte da oratori e opere liriche nei momenti aperti alla contemplazione religiosa. Francesca è un’aretina doc: figlia di Giuseppe, consigliere e bibliotecario dell’Accademia Petrarca, ha studiato ad Arezzo, ma ha preso ben presto il volo per i sentieri del mondo ed è oggi un’artista in carriera: vive a Berlino e canta dappertutto! Concerto insolito perché Francesca è stata accompagnata dal violino di Alexis Rousseau, anche se appunto più che un accompagnamento è stato un dialogo fra due “voci” che si sono perfettamente integrate grazie alla perizio degli arrangiamenti, operati dallo stesso Rousseau. Così due sublimi preghiere verdiane e altre pagine celebri di Mozart, Bach e Haendel hanno incantato il pubblico che gremiva la Cappella della Madonna del Conforto, location ideale per il messaggio veicolato dalla musica.

Claudio Santori