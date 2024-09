Gratteri e Lucaroni. Coppia d’assi al Moonlight

Entra nel vivo l’edizione 2024 di Arezzo Moonlight festival organizzato da Confesercenti e Feltrinelli. Appuntamento sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande fino a domani. Doppio l’appuntamento in programma oggi.

Alle ore 18,30 ci sarà Nicola Gratteri con "Il Grifone", sarà presentato dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli e da Lorenzo Grazi. Alle ore 21 sarà il giornalista di Teletruria Riccardo Ciccarelli a presentare "La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli yazidi" di Sara Lucaroni. Si parte con il procuratore della Repubblica Gratteri con il suo volume che affronta come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta. In un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali stanno soppiantando quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando le potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista. Ancora una volta, la criminalità organizzata dà prova di essere estremamente flessibile e al passo coi tempi. Non si serve più di picciotti rozzi e sfrontati, ma di abili professionisti con competenze nel settore informatico e finanziario. Le sue armi sono oggi hardware e software sofisticati, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web.

Alle 21 la giornalista e scrittrice aretina Sara Lucaroni presenta "La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli yazidi". Ottobre 2014. Una telefonata dalla montagna di Sinjar, al confine tra Turchia, Siria e Iraq, cambierà per sempre il modo di raccontare il mondo di una giovane giornalista. A chiamare è un combattente yazida, una piccola comunità decimata dalla furia dall’Isis, l’organizzazione terroristica che di lì a poco avrebbe colpito anche l’Europa con una serie di sanguinosi attentati. Mentre migliaia di donne sono scomparse, rapite per diventare schiave, e quasi mezzo milione di sfollati fugge dalle proprie case, inizia il viaggio di una giovane donna che da sola decide di raggiungere quelle terre ancestrali per raccontare la tragedia di un popolo fino allora sconosciuto.

A.B.