Governo rassicura Consorzio Valdarno di Sopra Doc: modifica disciplinare per vini "vigna" in arrivo

Arriva dal Governo una rassicurazione al Consorzio Valdarno di Sopra doc in merito alla modifica del disciplinare della denominazione riguardante i vini con menzione "vigna". Richiesta avanzata dai produttori valdarnesi. Domenica, in occasione della prima giornata del Vinitaly, il salone Internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a Verona, il sottosegretario del Ministero dell’agricoltura, Patrizio La Pietra ha incontrato il presidente del Consorzio Valdarno di Sopra Doc Luca Sanjust, il direttore del Consorzio Ettore Ciancico e alcuni consiglieri, Salvatore Ferragamo, Alberto Moretti e Carlo Bartolini Baldelli. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. Il Senatore La Pietra ha voluto rassicurare Luca Sanjust sull’iter della richiesta di modifica del disciplinare, che prevede anche l’utilizzo di uve biologiche. "Per noi è fatta, ho verificato con gli uffici ancora prima di venire a Verona, dovete pazientare solo per i tempi tecnici", ha detto il sottosegretario. Il Presidente Sanjust ha ringraziato La Pietra e il Ministero "per l’attenzione e condivisione di quello che consideriamo un passo avanti per il nostro territorio, per la crescita e per le prospettive dei nostri vini". Il Consorzio Valdarno di Sopra doc è oggi l’unico in Italia ad avere tutti i suoi soci certificati biologici e quando la modifica richiesta sarà approvata, sarà il secondo in Europa a prevedere nel suo disciplinare questa norma importante sia per l’ambiente che per i consumatori.