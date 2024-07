"Governo inerte", "Solo bugie": la zuffa Pd-Lega

Botta e risposta tra i consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis sulla questione della sicurezza delle aziende orafe.

"Abbiamo presentato una mozione urgente in Consiglio Regionale affinché la Regione si attivi, anche in seguito alle proposte emerse nel corso dell’incontro al Viminale del 17 luglio scorso. Si è creato un clima di insicurezza tra i cittadini e tra gli imprenditori che, oltre a minacciare la sicurezza delle aziende, comporta un rischio per la loro capacità operativa. La tutela e la sicurezza del settore orafo è fondamentale per l’economia di Arezzo e di tutta la provincia: devono essere individuate misure in grado di garantire la sicurezza degli operatori e delle stesse aziende partendo dal rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Il Governo deve intervenire con urgenza".

"A questa sinistra arrogante e distratta, ricordiamo che esattamente 24 ore dopo dalla convocazione del tavolo al Viminale, alla presenza delle categorie degli orafi e del prefetto, il governo è subito intervenuto per far fronte all’emergenza furti e aggressioni inviando un dirigente della pubblica sicurezza per una mappatura del contesto produttivo di riferimento e un miglior coordinamento delle azioni di prevenzione", risponde Tiziana Nisini deputata della Lega e tra i promotori dell’incontro al ministero dell’Interno.

"Dispiace che i consiglieri del Pd Ceccarelli e De Robertis, per nulla attenti a ciò che avviene sul territorio e completamente disinteressati ad ascoltare le voci del mondo produttivo prima di attaccare questa maggioranza" conclude Nisini.