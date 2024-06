Gli studenti valdarnesi sul palco per una grande serata in musica

Arezzo, 11 giugno 2024 – Torna, per il secondo anno di seguito, il concerto finale di "R.I.S.VA in Musica sotto le stelle". Lo spettacolo musicale della Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno Superiore (RISVA) è in programma a Montevarchi, sabato 15 giugno in Piazza Varchi promettendo grande spettacolo e soprattutto una grande affluenza di ragazzi. Ci sarà nuovamente la presenza del coro LIS che, grazie all'aiuto del dirigente dell'Isis Vasari Alessandro Papini, si esibirà nel melodramma “Il flauto Magico” di Mozart, rappresentando una novità assoluta di questa edizione. Grazie alla dedizione e al lavoro svolto in questi mesi, per realizzare uno spettacolo unico nel suo genere, questo concerto finale si presenta con tutti i migliori auspici e, seguendo l'onda positiva del successo dello scorso anno, promette un miglioramento ed un rinnovamento per questa nuova edizione. Con i licei Giovanni da San Giovanni, capofila del progetto R.I.S.VA in Musica, si uniscono molti altri istituti scolastici. Nello specifico: I.C. “Alighieri” di Cavriglia, I.C. “Bucine” di Bucine, I.C. “Don Milani” di Castelfranco Piandiscò, I.C. “Figline Valdarno” di Figline e Incisa, I.C. “Giovanni XXIII” di Terranuova Bracciolini, I.C. “Magiotti” di Montevarchi, I.C. “Masaccio” di San Giovanni, I.C. “Mochi” di Levane, I.C. “Petrarca” di Montevarchi, I.C. “Reggello” di Reggello, I.C. “Rignano-Incisa” di Rignano sull’Arno, I.C. “Venturino Venturi” di Loro Ciuffenna, I.S.I.S. “Valdarno” di San Giovanni ed ISIS “Vasari” di Figline e Incisa.

Le scuole, quindi, sono pronte a dare spettacolo e Piazza Varchi farà da cornice a questa bella serata di musica e inclusione. L’esperienza musicale può e deve infatti diventare un patrimonio culturale e umano condiviso da tutti, perché facilita l’integrazione di diverse componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale. Fruire e fare musica occupa uno spazio considerevole nella vita di bambini, adolescenti e giovani, mentre il tempo e lo spazio della pratica musicale nella scuola risultano ancora carenti e marginali. Fra le finalità del progetto, oltre alla promozione del territorio attraverso il turismo musicale, c’è la crescita personale, artistica e sociale degli studenti attraverso lo svolgimento di attività legate alla musica, elemento da valorizzare sia come curricolo scolastico, sia come canale di inclusione per i ragazzi e strumento per superare le situazioni di disagio.