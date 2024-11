Gli operatori dell’associazione D.o.g. a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 27 novembre 2024 – Venerdì sera scorso, presso Porta Fiorentina, è stata allestita una postazione grazie alla quale gli operatori dell’associazione D.O.G.

(Dentro l’Orizzonte Giovanile) hanno intercettato circa cento ragazzi fra i 13 e i 18 anni (più di un quarto dei giovani del comune) con i quali è stata instaurata una relazione ed è stata svolta attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione rispetto i comportamenti a rischio.

Da anni l’Amministrazione comunale sta portando avanti collaborazioni con associazioni come la D.O.G., volte ad incentivare un divertimento sano e scongiurare comportamenti lesivi alla crescita dei ragazzi.

“La scelta di essere presenti il venerdì sera è legata alla volontà di creare relazioni di qualità con i ragazzi”, spiega Luca Norelli, responsabile progetto sui giovani dell’Associazione D.O.G. “Questa è un’attività che si inserisce in una visione condivisa con l'Amministrazione comunale, con la quale si è costruito un lavoro sinergico, che vede interventi rivolti alla popolazione giovanile di Castiglione Fiorentino.

Venerdì sera sono stati intercettati tanti giovani con i quali è stato possibile costruire e favorire i percorsi educativi che iniziano all'interno delle scuole e proseguono nei luoghi di divertimento”.

Oltre a garantire la presenza nel fine settimana, l'associazione D.O.G. sta seguendo nel territorio comunale il progetto Social positive, supportato dall'Amministrazione, relativo alle tematiche del bullismo e cyberbullismo rivolto agli studenti della secondaria di primo e secondo grado.

Nonché il progetto “Oltre le aule”, finanziato dalla Fondazione CR Firenze, in cui l'idea di attività pomeridiane di dopo scuola si spostano all'esterno nei luoghi informali dove i ragazzi si aggregano. “Ringrazio gli operatori dell’associazione D.O.G. – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociale Stefania Franceschini – e faccio loro i complimenti, perché riescono in un compito non semplice, quello di entrare in sintonia e coinvolgere i giovani nella fascia di età 13 – 18 anni, un periodo tanto bello quanto delicato nella vita di molti adolescenti”.

Gli operatori dell’associazione D.O.G saranno presenti a Castiglion Fiorentino anche nella serata di venerdì 29 novembre.