Gli ex dipendenti della concessionaria Bagiardi a cena dopo 29 anni

Per anni è stato uno dei simboli di San Giovanni, un’istituzione cittadina cui tutti chi più chi meno ha avuto modo di compraci un’auto o di recarsi semplicemente in officina per un controllo o una riparazione di rito.

Il boom economico ha poi fatto il resto ma, a distanza di 29 anni, grazie a un’idea di Franco Dossini si sono ritrovati a cena gli ex dipendenti della concessionaria Fiat Bagiardi, che ha chiuso i battenti nel 1995 nella storica sede di Via Spartaco Lavagnini. Nei circa 30 commensali che hanno preso parte a questo ritrovo c’erano un po’ tutte le figure storiche dai dirigenti, ai venditori, i meccanici, i magazzinieri e altri addetti storici che hanno potuto rivivere, tra una portata e l’altra, vecchi ricordi e aneddoti di un’epoca ormai alle spalle ma che ha lasciato, e non è poco, grande affetto e amicizia. L’obiettivo prossimo è di riorganizzare un altro evento simile, magari non a distanza di 29 anni ma nel giro di poco tempo per rinsaldare un rapporto che al di là dei vari percorsi di vita e professionali è rimasto ben saldo.