Giro del Casentino. Rivoluzione al traffico per la grande classica

Alcune strade cittadine saranno interessate dal passaggio del 107esimo Giro del Casentino: dalle 14 alle 17,30 di domenica 18 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Bernardo Dovizi, in via San Clemente, in via San Domenico, in via Sassoverde e in via Ricasoli. Un’ordinanza della prefettura disciplinerà la circolazione dinamica. Fino alla fine di agosto, 24 ore su 24, divieto di sosta con rimozione in sette stalli, dell’area di parcheggio compresa tra il civico 2 di via del Vingone e il civico 6 di via James Cook.