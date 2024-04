"GiovanINcasentino". Una nuova realtà

Nasce la nuova associazione "GiovanINcasentino" per valorizzare il ruolo dei giovani e creare stimoli per ampliare le opportunità a loro dedicate. Il progetto vede il coinvolgimento di amministrazioni comunali, associazioni del territorio, consultori, istituti comprensivi e associazioni genitori. Tra gli obbiettivi principali dell’associazione: sviluppare progetti che offrano opportunità formative, di volontariato, di impiego e di crescita personale, favorire la coesione sociale attraverso eventi culturali e musicali e fermare lo spopolamento del Casentino promuovendo iniziative per preservare la fiducia dei giovani riguardo le potenzialità del territorio per evitare la loro "fuga" evidente in ogni settore: lavoro, intrattenimento e studio.