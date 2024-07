Giovani agricoltori, Coldiretti: la notte gialla invade il Parco Giotto

Arezzo, 19 luglio 2024 – Una festa di tutti e per tutti, la Notte gialla di Coldiretti ha letteralmente invaso Parco Giotto, così è andata in scena la 12° edizione di Agri Young grazie alla collaborazione con Menchetti, Koinè e Campagna Amica.

“Arezzo ci ha accolti nel migliore dei modi – ha detto James Lewis Benedetto Delegato Provinciale Giovani di Coldiretti – dopo sei anni siamo ritornati nel capoluogo di provincia, nel cuore della città, in uno dei luoghi più amati e la nostra giornata rappresenta un momento importante per i tanti giovani che sono arrivati da tutta la provincia e dalla Toscana ed anche per i tanti cittadini consumatori che hanno deciso di scegliere lo streetfood contadino proposto delle aziende agricole di Campagna Amica e da Menchetti durante la manifestazione.

Un appuntamento dedicato a celebrare i giovani agricoltori. In un momento storico in cui l’agricoltura è al centro di sfide globali senza precedenti, è fondamentale riconoscere e sostenere il ruolo cruciale che le nuove generazioni svolgono nel garantire un futuro sosteibile ed innovativo per il settore”.

Dopo l’accoglienza, l’apertura di Agri Young con il confronto nell’area generazione agricoltori dal titolo “Radici per il futuro” durante il quale sono state tracciate le sinergie del movimento giovani impresa attuali e dei prossimi mesi insieme ad ospiti nazionali ed ai giovani agricoltori protagonisti assoluti dell’agricoltura di oggi.

Approfondimento che ha ospitato anche Bonifiche Ferraresi Educational per la presentazione del corso di Alta specializzazione in Agritech, oltre che l’Università degli Studi di Siena, due dei vincitori del concorso Oscar Green con le concluioni affidate al Delegato Nazionale Giovani Impresa Enrico Parisi.

Momento significativo è stato anche quello “Dall’idea all’impresa” un incontro informale dove i giovani agricoltori si sono confrontati durante un agri aperitivo sulla nuova guida gestionale realizzata da Giovani Impresa sulle note della musica di Dj èf.

E poi tutti, giovani imprenditori agricoli, cittadini e turisti sotto il cielo stellato di Arezzo per lo streetfood e la musica degli sciROCKati che hanno animato il cuore della festa. “Il settore agricolo è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni.

Le imprese giovani hanno rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali – ha detto il Direttore di Coldiretti Arezzo Raffello Betti – Agri Young testimonia tutto questo, e per celebrare la sua 12° edizione abbiamo inserito uno step nuovo, quello della notte gialla aprendo alla cittadinanza tutta la giornata dei giovani con la volontà di essere parte della vita cittadina, promuovendo i prodotti delle aziende a km zero e la nostra agricoltura tutta a 360° - ha proseguito Betti - ci facciamo ambasciatori del cibo vero e del buon vivere, questo per valorizzare maggiormente le nostre produzioni e tutelare il cittadino consumatore che ha il diritto di essere informato, abbiamo raccolto moltissime firme per la nostra petizione in favore e salvaguardia della Dieta Mediterranea ed anche per questo ringraziamo i cittadini aretini”.